Conegliano. Omicidio Ceschin, biglietto in carcere all'ex marito Lorenzon: la procura sentirà il "postino"

CONEGLIANO (TREVISO) - Omicidio Ceschin, la Procura di Treviso sentirà il "postino". Il pm ha chiesto infatti di interrogare in incidente probatorio l'ex compagno di cella di Sergio Antonio Luciano Lorenzo, a cui il sicario aveva chiesto di recapitare un biglietto a Enzo Lorenzon, ex marito della vittima nonché mandante del delitto.

Gli inquirenti temono che, una volta scontata la pena, il 30enne sudamericano si allontani dall'Italia rendendo assai arduo rintracciarlo per sentirlo come testimone durante il processo. Meglio, quindi, raccogliere ora le sue dichiarazioni.

Un mese dopo l'arresto, Luciano Lorenzo, uno dei sicari e organizzatore dell'omicidio, aveva scritto di suo pugno un messaggio per Lorenzon, rinchiuso nella sua stessa casa circondariale, a Santa Bona. Siccome tra loro vigeva il divieto di contatti di qualsiasi tipo e lo straniero aveva bisogno di aiuto per sostenere le spese legali, ha pensato all'escamotage del biglietto. Lo ha affidato al compagno di cella, contando sul fatto che lui poteva accedere alle cucine e avvicinarsi alla cella di Lorenzon.

Il 30enne lo aveva tenuto con sé qualche giorno, poi lo aveva letto e, in preda a una crisi di coscienza aveva chiesto consiglio al cappellano del carcere. Aveva capito, infatti che quel pezzo di carta conteneva informazioni importanti per le indagini sul delitto. Alla fine il "super testimone" aveva consegnato il biglietto alla polizia penitenziaria, come gli aveva raccomandato il sacerdote. Dopo quel gesto, il detenuto è stato trasferito prima di cella e poi di carcere per questioni di sicurezza.

Per gli investigatori, il biglietto è una prova schiacciante della solidità del castello accusatorio. A maggior ragione se nel processo non dovessero rientrare tra le prove le intercettazioni telefoniche e ambientali. La Procura nel frattempo ha chiesto il rinvio a giudizio per i tre principali indagati dell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa da due sicari dominicani la sera del 23 giugno 2023 nel suo appartamento di Conegliano. L'udienza preliminare per Lorenzon, Luciano Lorenzo e il suo connazionale Juan Maria Guzman è fissata per il prossimo 4 luglio.