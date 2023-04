Omicidio di Borgo Capriolo. Uccise lo zio con due colpi di pistola, 29 anni a Branko Durdevic. Tensione in aula, la compagna: «Siete contenti ora? Avete rovinato una vita»

TREVISO - Ventinove anni di carcere. E’ questa la pena inflitta oggi, 14 aprile, dalla corte d’assise del tribunale di Treviso a Branko Durdevic rom 39enne di Borgo Capriolo che l'8 febbraio 2021 ha sparato due colpi di pistola colpendo alla testa lo zio Domenico Joco Durdevic. Zio che ha lottato per un mese per la vita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ed è poi morto dopo atroci sofferenze. Caduta l’aggravante della premeditazione. Un po’ di tensione in aula dopo la sentenza: Sharon, compagna di Branko: «Siete contenti adesso? Avete rovinato una vita».

L'iter giudiziario

«Non posso chiedere perdono, perché quello che ho fatto è imperdonabile. Ma chiedo scusa. Sì, ho sparato, ma solo per avvertimento. Giuro su Dio che non volevo uccidere» aveva detto in aula, lo scorso febbraio, Branko Durdevic che, oltre all’omicidio dello zio era accusato dei tre tentati omicidi, anche questi aggravati dalla premeditazione, di Giampietro Petricciolo, Vera Olah e Samantha Durdevic (per il quale è stato assolto). In tribunale, il 39enne aveva anche riconosciuto sia i rapporti che aveva con la famiglia di Joco prima del delitto, sia i momenti successivi, ovvero la fuga e la volontà di costituirsi. Più volte ha definito gli eventi come «una disgrazia», sottolineando, mentre rispondeva alle domande del suo legale, l’avvocato Alessandra Nava, che non voleva uccidere.