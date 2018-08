Cisti alle ovaie, si cura per tre anni con l'omeopatia: rischia di morire

di Mauro Favaro

TREVISO - Aveva sviluppato delle. Ma non è corsa subito al pronto soccorso. Dopo aver avvertito che c'era qualcosa che non andava, si è rivolta a un. ETutto, però, si è rivelato inutile. La donna, unadella zona di, è arrivata a. L'omeopatia non ha fermato lo sviluppo delle cisti. Queste hanno continuato a ingrossarsi. Fino a diventare enormi. Solo a quel punto, scossa e impaurita, ha deciso di chiedere aiuto al pronto soccorso. Giusto in tempo. In ospedale è stata portata sotto i ferri nel giro di poche ore.