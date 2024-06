JESOLO (VENEZIA) - «E’ evidente che c’è una profonda sperequazione di trattamento per quanto riguarda l’assegnazione dei posti spiaggia tra hotel, appartamenti affittati dalle agenzie e seconde case. Eppure l’amministrazione comunale dovrebbe tutelare gli interessi di tutti, compresi i soci di minoranza». Si allarga la battaglia degli ombrelloni, a Jesolo. I proprietari delle seconde case, tra cui figurano anche dei trevigiani, hanno presentato un esposto contro il Comune, contestando la discrepanza del numero di posti spiaggia riservati agli hotel, ma anche la differenza di prezzi riservata alle strutture ricettive con tariffe più alte proprio per i privati, anche per chi fino a 12 mesi fa faceva parte del consorzio che rappresentava i precedenti gestori.

Le motivazioni

A muoversi sono i proprietari degli appartamenti del condominio Cansiglio, un complesso residenziale composto da seconde case che si trova a ridosso di piazza Marconi e i cui proprietari, praticamente da sempre, per il posto spiaggia facevano riferimenti allo stabilimento Marconi, oggi diventato Umg 7 e ora gestito dalla Sebi srl, società che si è aggiudicata la gestione ventennale di questo comparto. Il problema sollevato è uguale a quello evidenziato nei giorni scorsi dai proprietari delle seconde case dell’Umg5, il tratto di arenile compreso tra piazza Brescia e piazza Marconi. Anche qui, gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia sono circa mille in meno rispetto a quelli installati fino allo scorso anno. Come se non bastasse, degli attuali duemila, la maggioranza, ovvero circa il 70%, è stata riservata agli hotel e agli appartamenti dati in affitto dalle agenzie. Impossibile, o quasi, soddisfare tutte le richieste.

Da ciò la protesta dei proprietari delle seconde case, in gran parte provenienti dall’intero Nordest e pronti a dare battaglia fino in fondo, anche a costo di dar vita ad uno scontro a colpi di carte bollate. Anche perché temono che, senza posto spiaggia, le loro case perdano valore. Insomma, quanto basta per confermare la complessità della questione. Ma se in questi giorni chi non riesce a trovare lettini e ombrelloni, si vede costretto a recarsi negli altri stabilimenti o, in alternativa, nel tratto di spiaggia libera, un esposto è già stato inviato all’amministrazione comunale. Lo stesso è stato fatto con i concessionari uscenti, la società Stabilimento Marconi srl, in entrambi i casi contestando i contenuti dell’accordo raggiunto con i nuovi concessionari.

La protesta

«La realtà di Jesolo Lido è una delle più “estreme” in Italia – dicono gli inquilini del condominio Cansiglio -. Le case dei non residenti (seconde case) sono la stragrande maggioranza delle abitazioni e ciò comporta fondamentalmente due conseguenze: il Comune di Jesolo incassa uno sproposito di Imu proprio dalle seconde case (molto più che dagli alberghi) e i proprietari delle seconde case non hanno alcuna voce in capitolo in capo all’amministrazione comunale. Questo ha comportato, da sempre, un interesse scarso (quasi nullo) dell’amministrazione nei riguardi dei proprietari delle seconde case».

Nel caso specifico, l’applicazione delle gare per l’assegnazione delle concessione non avrebbe tenuto conto delle esigenze dei proprietari delle seconde case: «La gara tiene conto solo delle esigenze degli hotel – proseguono i proprietari delle seconde case - ma trascurando in toto le legittime aspettative di chi ha casa fronte mare o nelle adiacenze. Nel bando doveva essere inserita una clausola di limite massimo di aumento dei prezzi: ora invece siamo nelle condizioni che il prezzo può essere fissato a piena discrezione del nuovo concessionario. C’è anche una discriminazione di prezzo (e di disponibilità di posti ombrellone) tra privati proprietari di case vacanza e alberghi. Perché gli alberghi dovrebbero beneficiare di prezzi più che dimezzati e addirittura una maggior disponibilità di posti ombrellone?».

Per il momento dall’amministrazione comunale non è arrivata nessuna replica ma è stato specificato che le distanze tra gli ombrelloni sono imposte dalla legge regionale numero 33, quindi da rispettare per chiunque avesse ottenuto la concessione attraverso i percorsi di evidenza pubblica regolamentati dalla norma regionale. I nuovi concessionari, invece, hanno già spiegato che la gestione della spiaggia è dinamica, con abbonamenti bisettimanali per favorire la rotazione del noleggio.