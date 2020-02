Oliviero Toscani, frasi choc sul ponte Morandi. Alessandro Benetton: «Dissento fortemente»

TREVISO «Mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani». Lo scrive Alessandro Benetton, rispondendo a un commento sul tema comparso sul suo profilo Instagram. «Ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente dalla mia famiglia. Ad eccezione di un brevissimo periodo, mi sono sempre ed unicamente dedicato alla mia attività 21 Invest. Ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso - conclude - mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani».

LA VICENDA

«Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola»: è la frase choc di Oliviero Toscani detta durante la trasmissione radio “Un giorno da pecora” che ha scatenato un polverone. «43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto», la replica immediata di Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime ponte Morandi. La polemica nasce parlando delle polemiche scatenate dalla fotografia che ritrae Luciano Benetton insieme ai fondatori delle Sardine al centro culturale fondato dai Benetton e Toscani. Poi Toscani stesso ha fatto dietrofront: «Una follia pensare che non mi interessi ma è assurdo che i giornalisti ne chiedano conto a me, una cattiveria la strumentalizzazione».

Ultimo aggiornamento: 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA