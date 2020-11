Oliviero Toscani difende Benetton: «Ho lavorato con lui 20 anni, molto meglio dei politici»

Oliviero Toscani difende Luciano Benetton: il celebre fotografo spezza una lancia in favore dell'imprenditore trevigiano. «Il mio rapporto con Luciano Benetton è stato un rapporto incredibile di grande sensibilità e onore e, se anche non ho mai avuto niente a che fare con la questione del Ponte Morandi e di Autostrade, posso testimoniare che con lui ho lavorato per più di 20 anni, ed è una delle persone più squisite con le quali ho avuto a che fare. Molto meglio di tanti politici o amministrazioni pubbliche, che sono un disastro e non riescono a combinare niente, fanno solo danni», ha detto.

APPROFONDIMENTI BUFERA Ponte Morandi, Autostrade choc. Arrestati manager ed ex dirigenti:... LA POLEMICA Oliviero Toscani licenziato da Benetton dopo la frase choc sul ponte... ECONOMIA PAY Benetton, Massimo Renon nuovo Ad

Toscani commenta così le misure cautelari nei confronti di ex manager di Autostrade per l'Italia nell'ambito di un'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti. «Sono i soliti manager di cui non ti puoi fidare. Non c'è niente da fare: siamo un paese di gente inaffidabile. E se si incappa in gente inaffidabile, uno si rovina la vita a causa loro», le sue parole.

«Anche le persone oneste ci cascano, se trovano gente inaffidabile - affonda Toscani - Perché la gente così è dappertutto. Del resto, siamo un paese conosciuto al mondo per essere inaffidabile: bisogna essere fortunati a scegliere la gente giusta». E sulla famiglia Benetton, con il quale il fotografo ha lavorato per oltre vent'anni, aggiunge: «Con tutta la gente che fanno lavorare, ci sono anche questo tipo di persone, cosa ci si può fare!», esclama Toscani.

Ultimo aggiornamento: 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA