Olimpiadi della chimica: il trionfo della 16enne Greta

TREVISO - Una studentessa trevigiana sul gradino più alto del podio della fase regionale delle Olimpiadi della Chimica. Greta Stefani, 16enne della 2D dell'Istituto tecnico Giorgi-Fermi si è classificata prima assoluta nella categoria A riservata agli studenti del biennio degli istituti tecnici e licei - dell'edizione 2020 dei Giochi della Chimica, gara che quest'anno si è svolta per prima volta a causa dell'emergenza Covid su piattaforma online.



GARA DA REMOTO

La finale regionale ha visto sabato scorso gareggiare da remoto 360 studenti in arrivo da 50 istituti superiori di tutto il Veneto. 5.000 i bravissimi in Chimica invece in gioco in tutte le regioni d'Italia. Nati in Veneto 36 anni fa, i Giochi della Chimica organizzati dalla Società Chimica italiana sono da sempre un'occasione per promuovere l'interesse per questa scienza, valorizzando le attitudini alla logica e al calcolo attraverso la risoluzione di esercizi teorico-pratici. La prova, un test a risposte multiple, ha visto la squadra del Fermi ben 14 studenti divisi nelle due categorie previste per biennio e triennio conclusivo accettare la sfida di sondare le loro conoscenze di Chimica generale. Con domande a risposta multipla, sulla stessa linea d'onda di quelle previste per i test d'ingresso alle facoltà scientifiche di indirizzo chimico. Un incentivo per mettersi alla prova, confrontarsi con studenti di altre scuole, misurando le proprie conoscenze.



LA SODDISFAZIONE

«L'Istituto Fermi ha partecipato a tutte le edizioni con risultati eccellenti spiega Antonio Coviello, docente di Chimica al Fermi e collaboratore del preside - 14 partecipazioni nazionali e tre olimpiche, sposando appieno il significato del motto della Società Chimica Italiana che interpreta l'urgenza di un cambiamento di rotta che sia funzionale alla salvaguardia del pianeta». E dopo la vittoria alle regionali la prossima tappa per Greta sarà la fase nazionale delle Olimpiadi della Chimica a Roma in data da definire. Obiettivo finale le internazionali a Istanbul. © RIPRODUZIONE RISERVATA