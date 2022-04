CORDIGNANO - Un ultimo gesto d'amore verso la sua famiglia, verso Lisa, la sua compagna di vita, e le loro due figlie. Cordoglio nella comunità di Cordignano per la morte di Federico Carniel. Il 43enne si è spento mercoledì, 30 marzo, nell'hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto e il giorno prima, martedì, aveva sposato la sua Lisa coronando, con questo ultimo gesto, un amore nato 18 anni prima. «Federico ricorda la moglie - era un grande lavoratore, un papà perfetto per le nostre figlie Emma e Viola. Era sempre presente. Ha fatto tanto per noi e ora lascia un vuoto incolmabile».

LA VITA

Federico era nato e cresciuto a Cordignano. Dopo gli studi in ragioneria al collegio Dante a Vittorio Veneto si era subito buttato a capofitto nel lavoro, testimoniando la sua determinazione e la gran voglia di fare. Una decina di anni fa aveva deciso di aprire una sua azienda, la CF Therm di via Caranzina, una ditta idraulica specializzata nell'installazione di impianti di riscaldamento radianti, un'attività con cui si era fatto conoscere e apprezzare da molti. Parallelamente aveva costruito con Lisa la sua famiglia, un amore sbocciato quando entrambi erano poco più che vent'anni e coronato prima dalla nascita di Emma, 12 anni, e poi di Viola, 8 anni. «Federico era un papà premuroso» ricorda Lisa con la voce rotta dal pianto e con la difficoltà di parlare del marito al passato, pur sapendo che lui continuerà sempre a vivere e a camminare a fianco a lei e alle loro due figlie.

LA MALATTIA

Tre anni fa Federico aveva manifestato i primi segni di quello che poi si è rivelato essere un male che non gli ha lasciato scampo. «Si era subito sottoposto a tutte le cure del caso - ricorda la moglie - ed era seguito in ospedale a Treviso. In questi tre anni ha sempre lottato. Poi, qualche mese fa, una ricaduta». Il male si è ripresentato più aggressivo. Sono ripartite le cure, risultate però vane. Quindi la decisione di affidarsi all'assistenza dell'hospice di Vittorio Veneto. E qui, martedì, si è celebrato il sì con Lisa, sancendo anche davanti alla legge, con il matrimonio, il loro amore. Ventiquattro ore più tardi il decesso del 43enne amorevolmente assistito da tutti i suoi cari. Oggi, 1 aprile, nella chiesa di Santo Stefano, nella frazione di Pinidello, il rito funebre sarà celebrato alle 15.30. Poi la salma proseguirà per la cremazione. Federico lascia la moglie Lisa, le figlie Emma e Viola, la mamma Daniela e il papà Aldo, i suoceri e quanti gli hanno voluto bene.