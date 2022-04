Officina di bici riapre dopo un raid incendiario, il titolare: «Dopo l’arresto del colpevole sono più tranquillo»

TREVISO - Negli ultimi giorni, a distanza di quasi cinque mesi dal raid incendiario di cui era stata vittima, ha finalmente riaperto al pubblico l’officina per biciclette di Via Ronchese a Santa Bona di Treviso. Lo scorso mese di novembre, infatti, il negozio “Pit Stop Bike” del 20enne kosovaro Liron Zemaj aveva subito circa 20mila euro di danni dopo che ignoti avevano appiccato il fuoco nei pressi della vetrata esterna, mandandola totalmente in frantumi e distruggendo al contempo almeno una decina di biciclette posteggiate all’interno, buttando così in fumo mesi di lavoro. A quell’episodio sono poi susseguite nei mesi successivi due spaccate nelle attività a fianco. Prima è stata rubata la cassa del vicino bar e poi ad essere presa di mira è stata la merceria di Sergio Mistrorigo. Due colpi per i quali a fine marzo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Nobile di Treviso (coordinati dalla Dirigente Immacolata Benvenuto) un 27enne straniero di seconda generazione, E.A. ex studente dell’IPSIA Pittoni di Conegliano e residente da solo nel quartiere santabonese da quando la madre e la sorella sono tornate nella loro patria d’origine. Di fronte al gip Angelo Mascolo per l’interrogatorio di garanzia il ragazzo, difeso dall'avvocato Roberta Canal, ha ammesso le sue responsabilità in merito ai furti, negando però di essere il colpevole dei due scippi avvenuti a inizio anno nel quartiere ai danni di due anziani, nei pressi della banca Unicredit, e per cui è ancora indagato. Alla lista di malefatte se ne aggiungerebbe però un’altra finora rimasta nell’ombra.

«Alcune settimane prima del raid incendiario ho subito anche io un furto nel mio negozio. Nell’occasione era scomparsa la cassa con circa 200 euro al suo interno – sottolinea Zemaj – Ho immediatamente fatto alcune telefonate ad amici e tutti mi hanno indicato in E.A. il colpevole, anche perché era solito bazzicare qui in zona, anche al bar. Sono quindi andato a casa sua per chiedere spiegazioni di quanto successo. Inizialmente ha negato tutto, ma non mi sono comunque arreso». Nonostante il tentativo di dissimulare il furto da parte del 27enne, infatti, Zemaj ha poi ritrovato la cassa del proprio negozio, ormai divelta e senza denaro, all’interno del box doccia del ragazzo. Un dettaglio che ha permesso al 20enne di contattare la Polizia che, una volta sul posto, avrebbe poi verificato la situazione ricevendo anche la denuncia di Zemaj che per questa sua scelta avrebbe poi subito molteplici minacce sfociate poi nel raid incendiario quale "vendetta” per la denuncia stessa. «Se, come sembra, il furto della cassa di Zemaj è da attribuire a E.A., responsabile poi delle spaccate nella mia merceria e nel bar distante pochi metri, mi chiedo come sia possibile che le Forze dell’Ordine non siano intervenute prima per fermarlo visto le evidenze in loro possesso – afferma sconsolato Mistrorigo – Non solo questa persona ha causato danni per diverse migliaia di euro a tutti noi, ma ha anche creato un preoccupante stato di ansia in tanti residenti anziani del quartiere». Più pacato, invece, il commento di Zemaj: «L’importante è che sia stato arrestato e che rimanga in carcere così da non creare più problemi. Ora sono riuscito a riaprire la mia attività, seppur senza aver sistemato le vetrate e l’impianto elettrico. Ho però passato mesi difficili a livello economico, tanto che ho dovuto lavorare un po’ come operaio dando anche una mano in una pizzeria di famiglia a Paese. Adesso sono però “tranquillo” e penso solo a lavorare con le mie amate biciclette».