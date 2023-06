Assunzioni a tempo indeterminato. Casa Marani cerca Oss per le sedi di Villorba, Paese e Povegliano

VILLORBA (TREVISO) - Assunzioni a tempo indeterminato, Casa Marani cerca Oss. Bandito un concorso pubblico volto ad assumere operatori socio sanitari in scadenza il prossimo 21 giugno per le sedi di Villorba, Paese e Povegliano. «Qui a Casa Marani siamo pronti ad accogliere nuovo personale - commentano la presidente e il direttore di Casa Marani, Daniela Zambon e Marco Giacon - per garantire agli ospiti il servizio professionale, umano e continuativo che meritano e di cui hanno bisogno.

Ringraziamo fin d’ora tutte e tutti coloro che presenteranno domanda e che vorranno entrare a far parte della nostra affiatata squadra».

I dettagli del bando di assunzione Oss

Casa Marani vuole inserire nel proprio organico almeno 10 figure entro il 2023, tutte a tempo pieno e indeterminato, per lavorare all’interno delle strutture residenziali per anziani di Villorba e di Paese. L’Ente, che complessivamente dispone di 229 posti letto e di 37 posti di Centro Diurno, ha fissato per il 21 giugno 2023 la scadenza del termine utile per presentare la candidatura. Ci sono circa tre settimane di tempo per gli aspiranti Operatori Socio Sanitari ai quali verrà sottoposta una prova di preselezione che verterà sulle materie previste dal bando di concorso. Al termine della procedura di preselezione verrà stilata una graduatoria di merito tra gli idonei, i quali affronteranno le successive operazioni concorsuali (prova scritta, prova scritta a contenuto teorico-pratico e prova orale).