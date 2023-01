CONEGLIANO (TREVISO) - Casa Fenzi, lo storico centro servizi per persone autosufficienti e non, punta ad aumentare la qualità del personale dipendente. Ha indetto un concorso per assumere a tempo pieno e indeterminato otto infermieri in possesso del diploma di laurea che verranno inquadrati in categoria D del contratto comparto funzioni locali, al pari degli infermieri del contratto sanità pubblica. Attualmente Casa Fenzi ospita 220 persone residenti e ha 158 di dipendenti diretti tra infermieri, operatori sociosanitari, responsabili di nucleo, assistenti sociali, educatori, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, amministrativi e manutentori. Solo alcuni servizi non core, quali pulizie, lavanderia e guardaroba sono invece affidati a cooperative.

Casa Fenzi pensa ad un armadio robot dei farmaci

Il segretario direttore dell'ente Piero De Faveri, ha anticipato che «si sta pensando inoltre a un progetto pilota di un armadio robotizzato dei farmaci». «Un nuovo sistema automatizzato di preparazione, dispensazione e somministrazione personalizzata dei farmaci agli ospiti interfacciato con il sistema informatizzato di prescrizione medica, in una logica di miglioramento continuo, con l'obiettivo di ridurre il rischio di errori umani nel corso del trattamento farmacologico e di ridurre il tempo impiegato dagli infermieri di reparto per la preparazione della terapia, a vantaggio dell'attività di assistenza e cura dell'ospite e del lavoro degli infermieri». Alla selezione per infermieri possono presentare domanda i candidati in possesso del diploma di laurea in infermieristica (ovvero 10 anni di anzianità di servizio professionale di infermiere in categoria C, ex sesta qualifica, prestati anche presso altre pubbliche amministrazioni).

Il concorso per le nuove assunzioni

L'esame, che si articolerà in tre prove, si svolgerà nei locali di Casa Fenzi: il 10 febbraio alle 9 per le prova teorica e quella pratica e il 14 febbraio alla stessa ora per la prova orale. Verrà poi stilata una graduatoria e seguirà l'assunzione a tempo indeterminato con uno stipendio netto di 2.000 euro al mese, comprensivo di indennità di turno e d'altro tipo. La domanda va presentata entro le 12 del 3 febbraio prossimo, con le modalità indicate nel bando di concorso disponibile sul sito www.casafenzi.it. Intanto il consiglio di amministrazione ci Casa Fenzi, presieduto da Maria Cristina Ugarelli e di cui fanno parte Salvatore Minardo, Salvatore Ausilio, Giovanni Cecilian e Bruno Bonifacio Palmieri, ha deliberato di esprimere una manifestazione di interesse all'Usl 2 per la gestione diretta del Ceod (centro occupazionale per disabili adulti), dando mandato al segretario direttore di valutarne la fattibilità nei suoi molteplici aspetti. E' infatti in fase di programmazione il nuovo piano di zona dei servizi sociali e sociosanitari dell'Usl 2, che attualmente gestisce direttamente il Ceod, ospitato nell'edificio ex Bidoli di proprietà della Fenzi versando un canone annuo di affitto. Verrà redatto un business plan per una possibile gestione diretta da parte di Casa Fenzi del servizio di centro occupazionale per disabili adulti di Conegliano.