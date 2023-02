TREVISO - I giovani lavoratori italiani sono e saranno sempre meno. Anche le imprese trevigiane del terziario guardano inevitabilmente all’estero per far fronte alla carenza di addetti di cui stanno soffrendo. Per questo, Dania Sartorato, presidente dell’unione provinciale di Confcommercio, invita a ripensare i flussi di ingresso nel paese in modo da intercettare le figure professionali necessarie soprattutto alle aziende del turismo, ma anche del commercio e dei servizi. « Nonostante una ancora notevole dose di incertezza, il 2023 si sta rivelando un anno di grande fermento - conferma la numero uno provinciale dell’organizzazione che riunisce oltre 8mila realtà del settore - I progetti e gli investimenti non mancano, ma per tutta una serie di attività manca la manodopera: lo dimostra la continua ricerca di personale da parte delle nostre imprese » . Non a caso, ricorda la presidente, l’incrocio tra domanda e offerta occupazionale e il tema giovani e lavoro restano in cima dall’agenda dell’associazione.

I giovani e la richiesta di lavoro