TREVISO - Si cercano medici in tutta Europa per coprire i buchi nei reparti degli ospedali trevigiani. Nell’Usl della Marca mancano 150 specialisti. E proprio per provare a ridurre i contraccolpi ora è stato lanciato un maxi-appalto da oltre 9 milioni di euro per servizi di assistenza medica. La gara è europea. In sostanza si cercano società private che mettano a disposizione medici esterni da inserire nelle unità operative degli ospedali per garantire la copertura di 536 turni da 12 ore al mese, per un periodo di un anno.

I NUMERI

Vuol dire un totale di oltre 75mila ore. Sono 7 i settori più in difficoltà: i pronto soccorso e i reparti di medicina, pediatria, ginecologia e ostetricia, radiologia, anestesia e ortopedia. L’appalto in questione è stato suddiviso in altrettanti lotti. «Nelle unità operative interessate c’è una grave criticità, in termini di risorse, tale da pregiudicare l’erogazione senza soluzione di continuità di prestazioni essenziali e non differibili a favore dell’utenza», è in sintesi il quadro fatto dall’Usl. Da qui la necessità di cercare personale aggiuntivo. In primis per scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio. Cioè la chiusura di qualche reparto. Nei pronto soccorso degli ospedali trevigiani mancano 14 medici. Altrettanti nei reparti di pediatria, 12 ginecologi, 10 radiologi , 8 anestesisti e 8 ortopedici. Con l’aiuto delle società esterne si punta almeno a ridurre questi buchi. «Complessivamente ci mancano 150 medici. Non è una nostra decisione, siamo pronti ad assumere tutti, ma purtroppo proprio non si trovano – spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca – e in questo quadro dobbiamo gestire al meglio servizi di emergenza, come il pronto soccorso, e le guardie nei giorni festivi e di notte nei vari reparti». Gli specialisti esterni saranno impegnati essenzialmente su questi fronti, in tutti gli ospedali della provincia, in base alle necessità. Dato che non si riesce a reclutare un numero sufficiente di camici bianchi, almeno per il momento, non rimane che rivolgersi al mercato privato.

LE CARENZE

«Non si trovano soprattutto medici di pronto soccorso, ginecologi e internisti. Soprattutto per gli ospedali spoke (cioè quelli non di riferimento a livello provinciale, come invece è il Ca’ Foncello, ndr) – specifica il direttore generale – così ci rivolgiamo a società che mettono a disposizione professionisti che spesso hanno già lavorato per una vita negli ospedali e che ora sono in pensione». Per molti è un paradosso, oggi i camici bianchi in questa situazione non possono più continuare a lavorare negli ospedali, ma possono rientrarci come professionisti esterni o in libera professione. Tant’è. L’appalto è preciso. La gara europea prevede la copertura di turni da 12 ore ciascuno, indicati come fasce di servizio, diurne o notturne, nei giorni feriali, prefestivi e festivi. Nello specifico vengono richiesti 55 turni al mese come servizio di assistenza medica di emergenza e urgenza nei pronto soccorso (per un valore stimato in 855mila euro). Per i reparti di medicina servono 126 turni (quasi 2,2 milioni). Per la radiologia 80: totale frutto della somma di 62 turni più altri 18 per la tele-refertazione (1,2 milioni). Si punta poi a coprire 35 turni al mese nell’ambito dell’ortopedia e traumatologia (600mila euro). E 82 fasce di servizio per la guardia ostetrico ginecologica (1,4 milioni). «L’aggiudicataria deve garantire l'impiego di professionisti con comprovata esperienza e adeguata autonomia clinico-professionale – si specifica qui – tenendo conto che le attività possono richiedere competenza in gestione delle gravidanze a rischio, gestione dei pronto soccorso e delle urgenze ostetrico-ginecologiche». Discorso simile per i 55 turni al mese in anestesia (950mila euro). Fino alle 103 fasce di servizio al mese da coprire nei reparti di pediatria (quasi 1,8 milioni).

GLI SPIRAGLI

«Nel 2025 ci saranno meno difficoltà nel reperire professionisti per gli ospedali. Ne stiamo già reclutando alcuni ad esempio per l’anestesia e la radiologia – conclude Benazzi tracciando il prossimo orizzonte – mentre ci vorrà di più per risolvere la carenza di personale per il pronto soccorso, la ginecologia e altre specialità a livello di attività ambulatoriale, come la dermatologia».