Lancia la bicicletta contro le auto in corsa, arrivano i carabinieri e lui la scaglia anche contro di loro

ODERZO (TREVISO) - Completamente fuori di sé, si è messo a scagliare la bicicletta verso i veicoli in transito.I cittadini hanno subito fatto segnalazione alle forze dell'ordine e all'arrivo dei carabinieri l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha gettato la bicicletta anche contro di loro, minacciandoli e rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. L'uomo, un 38enne originario del potentino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Condotto in caserma, il fermato è stato trattenuto in cella di sicurezza. Direttissima prevista per domani presso il tribunale di Treviso.