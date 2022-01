Oderzo, arrestato un spacciatore di 51 anni: in casa hashish, eroina e cocaina

ODERZO - Arrestato un spacciatore di 51 anni di Oderzo, a scoprirlo in flagranza di reato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Conegliano. I militari hanno fermato l'uomo nei pressi della sua abitazione, durante la perquisizione della casa sono stati trovati e sequestrati vari quantitativi di stupefacente - più di 2 etti di hashish, circa 10 grammi di eroina e ulteriori 16 grammi di cocaina -, inoltre il fermato aveva con sé alcuni grammi di cocaina in dosi confezionate singolarmente. L'uomo aveva anche 2.350 euro in contanti, somma che fa ritenere agli inquirenti che l’illecito “giro d’affari” dell’opitergino fosse piuttosto cospicuo. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato posto in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.