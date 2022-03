ODERZO - Entra nudo nella vasca dei baby nuotatori e si tocca davanti a loro. Per due anni non potrà più mettere piede nella piscina di Oderzo l'esibizionista kosovaro ultrasessantenne che la settimana scorsa si è reso protagonista del gesto osceno. L'uomo, denunciato dai carabinieri per atti osceni e corruzione di minori, è stato raggiunto dal daspo emesso dal questore di Treviso onde evitare che possa reiterare il reato. Il questore Vito Montaruli ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di divieto di accesso sia alla piscina comunale opitergina, sia a tutti i pubblici esercizi presenti nelle adiacenze della struttura, oltre al divieto di aggirarsi nell'area. Domenica scorsa l'uomo, incensurato e momentaneamente ospitato a Ormelle, a casa del figlio, è entrato liberamente in piscina dopo aver accompagnato un ragazzino e si è diretto verso la vasca piccola. Una volta entrato si è denudato completamente e ha iniziato a toccarsi le parti intime, davanti ai bambini. Gli assistenti-bagnanti hanno subito allertato i carabinieri. Che a loro volta sono intervenuti sul posto. Con il conseguente provvedimento emesso dal questore a carico del kosovaro.

L'EPISODIO

«Quella mattina la piscina non era affollata racconta Stefano Cerchier, presidente della società Arca Nuoto che dal 1987 gestisce la piscina comunale -. C'erano giovani che si stavano allenando, altri che facevano la loro ora di nuoto libero, nella vasca grande. L'uomo si era diretto alla vasca piccola, che viene utilizzata per i corsi di acquaticità dei bimbi piccoli e per attività con gli anziani. Dopo essersi immerso ed essersi denudato, si è appoggiato al bordo della vasca, rivolto verso la parete della piscina. S'intravvedeva perciò la parte posteriore, comunque in acqua. Ad accorgersi del suo comportamento è stata una delle assistenti che ha immediatamente chiamato la sorveglianza». Sono così arrivati altri assistenti bagnanti e nel frattempo è partita la chiamata ai carabinieri. Il kosovaro è stato quindi accompagnato fuori dall'impianto. «Diciamo che le cose si sono svolte molto velocemente, diversi nuotatori che erano in vasca grande neppure si sono accorti di ciò che stava succedendo. Per fortuna tutto si è risolto in breve minimizza il presidente Cerchier - nessuno è stato molestato in modo diretto. Certo mi dispiace molto, anche per quell'uomo. È stato un episodio penoso e se devo esser sincero, provo pena per quel soggetto, ritengo che si tratti di una persona malata e in quanto tale vada curata».



I PRECEDENTI

Diversi mesi fa c'erano state delle segnalazioni di un esibizionista che si aggirava sull'argine del Monticano, proprio dal lato della piscina. Aspettava che passasse qualche donna, impegnata a correre o a camminare, per denudarsi. Un altro esibizionista era stato segnalato nei pressi della cantina sociale. Fermo in auto aspettava che passasse qualche donna per mostrarsi.