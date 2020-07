ODERZO - Lutto nella sanità opitergina. È morto ieri il dottor Pierantonio Novello, 65 anni, primario di Anestesia-Rianimazione dell'ospedale di Oderzo. Da un paio di settimane era ricoverato nell'unità operativa di Medicina di Oderzo a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni. Da due anni combatteva contro un tumore. Una malattia subdola che l'aveva colpito una decina d'anni fa e che pareva esser stata sconfitta in modo definitivo. Il male invece si è ripresentato un paio d'anni fa, combattuto con tanto coraggio dal dottor Novello. Che fino all'ultimo, nonostante la malattia, ha continuato ad essere presente in ospedale e a partecipare, quando le sue condizioni glielo permettevano, alle sedute operatorie.



IL CORDOGLIO

«Il dottor Novello era una persona unica e rara, un professionista eccellente e un caro amico sottolinea il direttore generale dell'Usl 2, Francesco Benazzi - Lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto: era una persona affidabile, seria, preparata, che ha trascorso l'intera vita professionale nella nostra azienda, iniziando a lavorare, nell'88 al Ca' Foncello e proseguendo poi, dal 2016, a Oderzo in qualità di primario. Amato e stimato dai pazienti, era molto apprezzato anche dai colleghi per la sua dedizione, disponibilità e umanità. Alla famiglia, in questo momento di grande dolore, vanno le nostre più sentite condoglianze».

Un lutto che ha colpito nel profondo i colleghi medici e tutto il personale perchè il dottor Novello era apprezzato da tutti, anche per il suo carattere sempre positivo. Nato a Mogliano Veneto nel 1955, si era laureato nel 1984 all'Università di Padova dove, nel 1987, aveva ottenuto la specializzazione in Anestesia e Rianimazione.



LA CARRIERA

La sua era una lunga esperienza maturata al Ca' Foncello di Treviso, già responsabile dei turni di servizio di 33 colleghi e anestesista referente per l'Ortopedia. Nel 2010 aveva assunto l'incarico di direttore dell'unità semplice di Emergenza Intraospedaliera, accompagnandolo dopo due anni con quello di vicedirettore del reparto di Anestesia e Rianimazione. Dal 2016 ha assunto la direzione dell'Anestesia d'Urgenza in ambito chirurgico fino a diventare primario a Oderzo. La data del funerale non è ancora stata fissata.

