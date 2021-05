ODERZO - Era un appassionato di moto Luca Biasi, 53 anni, il centauro opitergino morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto in provincia di Brescia. Dove l'uomo si era trasferito una quindicina d'anni fa insieme alla moglie Laura. A Oderzo se lo ricordano in molti, da ragazzo era residente a Colfrancui, dove tuttora abita la mamma Gina. L'incidente è avvenuto nella zona del lago d'Iseo. Ed è stato terribile. Perché mentre era in sella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati