Morte in culla, deceduta nell'opitergino una bimba di appena 4 mesi

ODERZO - Muore in culla ad appena 4 mesi. Caso di morte bianca ad Oderzo. Arrivata oggi, 8 giugno, alle 10.30 al Pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo portata dai genitori, una bimba già deceduta. La piccola all'arrivo al nosocomio non dava più segni di vita. Disperate le manovre dei sanitari dell'ospedale opitergino per rianimarla. Tutte senza esito. L'ipotesi è che si sia trattato di una "morte in culla" ma la certezza sulla causa del decesso arriverà solo dopo il riscontro diagnostico.