ODERZO - Sono morti a pochi giorni di distanza l'una dall'altro, dopo oltre cinquant'anni di vita insieme. Maria Pia Rosanna Miconi, 89 anni, è venuta a mancare martedì. Il marito Lanfranco Farinelli, che di anni ne aveva 94, saputo della morte della moglie, non ha retto al dolore. Ha detto al nipote: «Se Rosanna non c'è, non voglio più vivere», si è lasciato andare ed è morto giovedì pomeriggio.

Una vicenda che ha scosso gli opitergini, la coppia era ben conosciuta in città. Da circa sette anni era ospite della Residenza Simonetti, gestita dall'Opera Immacolata Concezione. Entrambi in gamba erano spesso a passeggio in città, fermandosi in questo o quel caffè. «Due persone squisite» commenta con tristezza Francesco Turrin del bar Zelig, dove Rosanna e Lanfranco si fermavano. Maria Pia Miconi, conosciuta da tutti come Rosanna era originaria di Treviso, città dove aveva lavorato come cassiera fino agli anni Sessanta. Dopo il matrimonio con Lanfranco Farinelli, generale dell'Esercito, aveva lasciato il lavoro per seguire il marito nelle varie trasferte.

In Casa Simonetti la coppia aveva il proprio appartamentino. Fino a quando, qualche settimana fa, quel tumore alla prostata che aveva colpito il generale Farinelli e che era rimasto silente per decenni, si era risvegliato con violenza. In conseguenza a ciò l'uomo era stato spostato dal settore degli autosufficienti a quello degli ammalati. «La zia Rosanna racconta il nipote Silvio era disperata. Non si dava pace di non poter vedere il marito. Perciò aveva firmato per essere trasferita nel reparto degli ammalati, per dagli assistenza giorno e notte. Quest'impegno, visti i suoi 89 anni, l'ha fiaccata. Si è trascurata e non ha parlato di quel malessere che le era sopraggiunto. Non voleva esser separata dal marito e sapeva che, se fosse dovuta andare all'ospedale, a causa del Covid per almeno due settimane sarebbe dovuta restare in quarantena. Perciò è stata zitta ma l'emorragia interna sopravvenuta si è aggravata sempre di più. È stata portata al pronto soccorso di Oderzo, trasferita poi a Treviso. Ma non c'è stato niente da fare, l'emorragia è stata fatale». Dal suo letto il generale continuava a chiedere della moglie. «Alla fine prosegue il nipote abbiamo dovuto dirgli che la zia Rosanna non c'era più. Per lui è stato un colpo durissimo. Se mia moglie è morta, mi ha risposto, allora voglio morire anch'io». Il cuore dell'uomo non ha retto all'assenza dell'amata ed ha preferito raggiungerla. In quel luogo dove non vi sono più dolori né affanni.

