ODERZO (TREVISO) - Reparti da accorpare in vista delle ferie estive. All’ospedale opitergino, per far fronte alla mancanza di infermieri e consentire comunque ai lavoratori di avere il meritato riposo, la direzione generale ha previsto l'accorpamento delle unità operative di Ortopedia e Chirurgia. «I nostri lavoratori hanno assolutamente diritto ad almeno due settimane di ferie – spiega il direttore generale Francesco Benazzi – la decisione di accorpare le due unità è stata presa insieme ai sindacati». C'è però chi fra il personale ritiene questa scelta inaccettabile.

LE PERPLESSITA’

«Ortopedia e Chirurgia – spiegano alcuni lavoratori – sono discipline che tra l'altro nulla hanno in comune. Ciò comporterebbe una improvvisa mescolanza del personale che si troverebbe a lavorare in un reparto che non è il suo, con colleghi che non conosce e senza il periodo di affiancamento necessario per lavorare in sicurezza, specialmente durante le ore notturne, quando anche il personale medico è ridotto o assente. Questa situazione – proseguono i lavoratori – non è comunque risolutiva, il personale continuerà a mancare, ed è stata da noi già sperimentata, con risultati assai deludenti, durante il periodo del Covid, quindi si sa perfettamente a cosa si va incontro. Desideriamo che la comunità venga a conoscenza di questo problema che, nell'immediato futuro potrebbe pesare sulla salute di ognuno in un momento di bisogno». «Torno a ribadire – evidenzia il direttore Benazzi – che la scelta è stata compiuta in accordo con le organizzazioni sindacali. I nostri lavoratori arrivano da un inverno faticoso, c'è chi avuto l'influenza, altri problemi più gravi, le ferie sono un loro diritto e non vi possono rinunciare. Questo genere di accorpamento lo stiamo già attuando da tempo nell'Usl 2. Va detto che durante l'estate l'attività ospedaliera diminuisce. Per l'ortopedia i traumi vengono mandati quasi tutti al Ca' Foncello». I lavoratori esprimono le loro perplessità sia nell'ottica della sopravvivenza dell'ospedale e dei suoi servizi, sia in quella del benessere di coloro che vi lavorano. «La nostra azienda ospedaliera – è la puntualizzazione che arriva da questi infermieri – ha grossi problemi di carenze di organico. Situazione che finora è stata accettata e ammortizzata dal personale (che in certi reparti ha un'età media piuttosto elevata), interrompendo le ferie, saltando riposi e talvolta compiendo veri e propri salti mortali, cercando sempre di non creare disagi ai pazienti».

LE ASSUNZIONI

«Il problema della mancanza di infermieri è ben noto – risponde il direttore generale - e non interessa solo noi. Basta parlare con una qualsiasi altra struttura ospedaliera o con una casa di riposo per vedere che sono nella nostra stessa situazione. Deriva da una crisi di vocazione rispetto a questa professione che ci auguriamo possa essere superata. Nel 2025 a Treviso alla nostra scuola infermieri prenderanno la laurea 200 nuovi professionisti. Dobbiamo stringere i denti per questi mesi. Nel frattempo, come azienda ospedaliera, abbiamo assunto tutti gli infermieri che era possibile, sono circa 200 persone. Arriveranno in autunno, una parte è destinata all'ospedale di Oderzo». Sono figure essenziali per la buona sanità, ancor più importanti a fronte di una società che invecchia.