ODERZO - Non ce l'ha fatta Moira Costariol, 41 anni, morta ieri all'ospedale di Oderzo. Era malata da tempo. Profondo il cordoglio in tutta la città, in particolare alla Sole spa, la grande azienda di via Verdi, dove Moira Costariol aveva lavorato per diversi anni, prima di entrare nell'azienda del marito Eddy Salviato.

L'AZIENDA

La Sole è come una famiglia, nonostante i dipendenti siano tanti, oltre 600. Si conoscono tutti e soprattutto rimane un legame forte fra i colleghi, anche se uno poi intraprende altre strade lavorative. La giovane mamma era malata da tempo. Tutti speravano che potesse farcela ma il destino è stato avverso. «Me la ricordo molto bene dice il cavalier Roberto Zanot, a lungo dirigente in Sole -. Giovane e molto capace, veramente brava. Era addetta al reparto verniciatura, dove servono molta attenzione e precisione perché la qualità dei pezzi finiti deve essere perfetta. Ricordo che lavorava con molta passione, con il tempo era anche stata nominata responsabile della sua area. Mi dispiace moltissimo. La notizia mi è giunta da un altro collega. Tutti noi in Sole siamo molto legati. Anche se uno va in pensione o cambia lavoro, i contatti comunque rimangono. Quando mi hanno comunicato la brutta notizia sono rimasto davvero colpito, che tristezza. Considerato che aveva solo 41 anni e che è mamma di una bambina». Altri colleghi sapevano che non stava bene, si auguravano che potesse farcela.



LA FAMIGLIA

«Che Dio ti accolga a braccia aperte» è la frase che il marito Eddy Salviato ha postato nel messaggio Facebook nel pubblicare l'epigrafe. Dopo il matrimonio la coppia si era stabilita a Brugnera, nel pordenonese. Moira Costariol lavorava nell'azienda enologica del marito, di professione enologo, azienda che ha sede a Pramaggiore. La giovane donna si occupava delle analisi di laboratorio. Originaria dell'opitergino, la donna era molto legata alla sua comunità d'origine. Funerale lunedì alle 15 nella chiesa di Brugnera, giungendo dall'ospedale di Oderzo. Moira lascia la mamma Luigina, il papà Claudio, il marito Eddy Salviato, la figlia Syria, il fratello Massimo, i suoceri ed i parenti tutti. La famiglia ha detto che ai fiori saranno preferite le offerte alla Fattoria sociale Il Ponte onlus che si trova a Ghirano di Prata, in località Tremeacque.