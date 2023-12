ODERZO - Uno smartphone, un computer e una connessione a internet stabile e sicura. Le competenze, invece, non serve infilarle nello zaino: quelle ci sono sempre, anche se si è dall’altra parte del mondo. E’ il bagaglio di chi oggi lavora come “nomade digitale”. Laura Princivalli, 34 anni, psicologa e psicoterapeuta, originaria di Oderzo, ha iniziato a operare online, senza confini, da ormai due anni. Dopo la laurea e la specializzazione a Padova, si è trasferita a Milano con il suo compagno, impegnato nel settore del marketing.

PROGETTO INTERNAZIONALE

Ed è qui che ha preso forma il progetto internazionale: attualmente trascorrono 6 mesi nel capoluogo lombardo e 6 mesi in giro per il mondo. Hanno già passato lunghi periodi a Cape Town, negli Stati Uniti, come a Bali, Bangkok e Phuket in Thailandia, Vietnam e così via. Non per vacanza, ma continuando a lavorare. « All’inizio ho lavorato nel settore delle risorse umane, anche per delle agenzie di lavoro: orario ufficio, 8 ore al giorno, normale busta paga – racconta la psicologa – nel frattempo nel 2019 ho aperto il mio blog di psicoterapia online e di seguito l a partita Iva. Per un periodo ho portato avanti entrambe le cose, lavorando praticamente 70 ore a settimana. Dopo l’emergenza Covid, mi era sempre più difficile tornare in ufficio e timbrare il cartellino. Così alla fine del 2021 mi sono licenziata per dedicarmi esclusivamente alla libera professione online. E il 3 gennaio del 2022 siamo partiti per Cape Town » . Le sedute online le permettono di seguire i pazienti da ogni latitudine. Anzi, internet ha allargato il bacino non solo a tutta Italia ma anche agli italiani che per vari motivi sono impegnati all’estero, senza contare la flessibilità a livello di orari. « Spesso si pensa che una vita del genere sia impossibile. Non è così. Basta organizzarsi: per quanto mi riguarda è sufficiente un dispositivo, una connessione a internet e una stanza dove poter mantenere la privacy – sottolinea – seguo molti giovani e giovani adulti, dai 18 ai 45 anni. Sono quelli che hanno più familiarità con il digitale. Ma non solo. Ci sono anche persone di 70 anni » . « Questo sistema, tra l’altro, consente di gestire la giornata in base alle necessità e ai carichi di lavoro – aggiunge – faccio in media 18, 20 sedute online alla settimana. Per via del fuso, nel sud-est asiatico ho buona parte della mattina libera. Di contro, però, mi è capitato di lavorare anche fino alle 3 di notte. Diciamo che non abbandono mai del tutto il fuso orario italiano e non prendo mai del tutto quello dei paesi esteri » . Nel sud-est asiatico, in particolare, i collegamenti a internet funzionano al meglio e c’è già una lunga tradizione di lavoro online, con tutto ciò che consegue a livello di infrastrutture. E questo facilita il compito. La distanza non rappresenta un problema insormontabile quando si parla di psicoterapia.

ATTIVITA’ ONLINE