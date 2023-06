Incidente a Oderzo, auto nel fossato: ragazza di 20 anni incastrata un'ora fra le lamiere. E' grave

ODERZO (TREVISO) - Grave incidente stradale nella mattina di lunedì 5 maggio, intorno alle 6.50, sulla SR 53 variante a Oderzo. Ferita in modo serio una ragazza di circa 20 anni. La giovane è uscita di strada, finendo nel fosso, e rimasta incastrata nell'abitacolo per un'ora dopo lo schianto. La giovane è stata estratta dai vigili del fuoco e trasportata in codice rosso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, oltre a Suem e pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge.