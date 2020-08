Schianto tra scooter e auto, amputata la gamba al centauro di 59 anni

ODERZO - Incidente nella notte a Oderzo, poco prima della mezzanotte, in via delle Fossadelle: violento impatto tra un'auto e uno scooter, ferito in modo grave un uomo 59enne, L.M., che ha subito l'amputazione di una gamba, un'altra persona ferita, una donna di 43 anni, ma non in pericolo di vita. Alla guida della vettura, una Golf, c'era un uomo del '45.



Lo scontro è stato fortissimo, l'uomo sullo scooter è rimasto con la gamba incastrata sotto il mezzo. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine.