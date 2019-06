© RIPRODUZIONE RISERVATA

ODERZO - Incendio nel pomeriggio di oggi, 18 giugno, in un capannone adiacente a un'abitazione in via Gilardini e Tonelli a Oderzo, al civico 75/a. Non risultano esserci feriti. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco di Motta e Conegliano, il Suem e la polizia locale.