ODERZO - Terribile gesto di un dipendente del Kebab di via Roma, a pochi passi da Piazza Grande, a Oderzo. L'uomo, pakistano, sulla trentina, verso le 19 di questa sera, 5 febbraio, si è dato fuoco in strada cospargendosi il corpo con una bottiglietta piena di benzina perchè non aveva il Green pass e, sanzionato dai carabinieri, non poteva più lavorare. E' ricoverato in ospedale a Oderzo, ma non è fortunatamente, in pericolo di vita.