ODERZO - Imboccano contromano un tratto di via degli Alpini, alla stazione delle corriere e incrociano la pattuglia dei vigili che sta facendo controlli: risultato multa da 300 euro e 18 punti decurtati dalla patente. È un sabato sera amaro quello scorso per due ragazzi che, noleggiata per un giorno una potente Porsche, si pavoneggiavano in zona stazione, mostrandosi appunto alla guida della potente fuoriserie. Vuoi per l’inesperienza aggiunta forse al desiderio di apparire, fatto sta che hanno preso contromano un tratto di via degli Alpini al lato del quale c’è pure il marciapiedi solitamente percorso dai pedoni.

È andata bene, nessuna auto stava sopraggiungendo né vi erano pullman in transito. La situazione però era di potenziale pericolo. In zona stazionava come avviene di frequente, anche più volte durante il giorno, la pattuglia della polizia locale. Che notata la manovra pericolosa è immediatamente intervenuta. «Sono stati fermati e sanzionati – conferma il comandante Andrea Marchesin - Oltre a 300 euro di multa, sono stati decurtati al conducente 18 punti dalla patente in quanto dal controllo è emerso che era neo patentato».

Il giovane aveva conseguito la patente da poco più di un anno, poteva dunque guidare un’auto potente, solo che non ha prestato attenzione alla segnaletica, imboccando il senso unico in contromano. «Non c’è alcun accanimento – precisa il comandante - Stavano guidando in modo pericoloso, contromano, basta un attimo per perdere il controllo di una fuoriserie così potente. Nei pressi vi erano dei marciapiedi, c’erano pedoni, l’area dell’autostazione è sempre molto frequentata. Una disattenzione può rivelarsi fatale». Così oltre a pagare il noleggio per un giorno, le tariffe partono da una base di circa 450 euro, si devono sobbarcare la sanzione e il particolare tutt’altro che da sottovalutare di 18 punti decurtati dalla patente.