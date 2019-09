Semaforo rosso: il camion frena di colpo, le ruote si sganciano e colpiscono un'auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ODERZO (TREVISO) - Il, per fermare la marcia di fronte al, e improvvisamente, come due schegge impazzite, due ruote si sganciano seguendo l'inerzia del mezzo pesante: un pneumatico finisce contro un'auto che stava superando l'incrocio mentre il secondo è finito in un terreno agricolo dall'altro lato dell'incrocio rispetto al senso di marcia del mezzo pesante. L'episodio, davvero inconsueto, è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, a Rustignè di Oderzo, lungo la Postumia, in uno degli incroci più noti per i numerosi incidenti che negli anni si sono ripetuti con una certa frequenza, tanto da indurre l'amministrazione, lo scorso anno, a decidere per la realizzazione di una rotatoria che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) mettere un freno agli incidenti. Di certo la strada o l'incrocio non hanno in realtà nessuna responsabilità su quanto avvenuto nella giornata di ieri. La causa è da ricondurre certamente ad un guasto meccanico agli pneumatici, non fissati evidentemente a dovere.