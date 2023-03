ODERZO - «Attenti al trabocchetto». Neppure il tempo di registrare la nuova azienda alla Camera di Commercio che, dopo poche settimane, sono arrivati dei bollettini da pagare. In realtà sono proposte di abbonamento a riviste o a servizi pubblicitari ma per comprenderlo bisogna fare molta attenzione. «Può accadere racconta Stella Cancian, consigliere comunale di Fratelli d'Italia che per fretta o per paura di incorrere in sanzioni e si paghi». Nel suo caso la prima volta sarebbero stati circa 700 euro, nel secondo più di mille. Sono i due i casi dei quali è venuta a conoscenza.



GUARDIA ALTA

«Bisogna stare molto attenti e avere mille occhi consiglia Rino Rinaldin, presidente di Ascom Confcommercio -. Queste proposte giravano anche molti anni fa, quando aprii la mia attività. Allora andai dalla Guardia di Finanza». La consigliera Cancian racconta i due episodi.



LE BUSTE

«A dicembre 2022, in seguito alla costituzione di una nuova ragione sociale mi vedo recapitare in ufficio, tramite il servizio postale, due buste nelle quali in maniera equivoca e sibillina si fa riferimento alla recente iscrizione alla Camera di Commercio locale e viene chiesto di pagare 2 bollettini. Nel primo si legge "pagamento protocollo numero ecc. con ben esposti tutti i dati fiscali, compreso il codice Rea e il capitale sociale versato. Beneficiario C.R. Incaricato all'incasso per gli iscritti alla Cciaa di Treviso euro 407,00. Nel secondo "iscrizione 12 mesi a Guida alle imprese alle aziende iscritte alla Cciaa euro 335». Due mesi dopo, a febbraio, un altro episodio. «Per un'altra questione vengo a conoscenza prosegue la consigliera Cancian che sempre in seguito all'apertura di una realtà societaria sono state recapitate, tramite posta, questa volta tre buste sempre con riferimento alla recente iscrizione alla Camera di Commercio. Nel primo bollettino, come nel caso precedente "pagamento protocollo ecc, con ben esposti tutti i dati fiscali ma questa volta il beneficiario è diverso, gli euro sono 396. Iscrizione 12 mesi a Guida alle imprese euro 335, qui si aggiunge un terzo denominato "registro telematico nazionale imprese" 297 euro». La consigliera sottolinea: «Se si legge attentamente si capisce benissimo che sono proposte di abbonamento a riviste o a servizi pubblicitari ma, con tutta la burocrazia e i diversi versamenti a cui si deve ottemperare quando si apre una nuova realtà societaria, può accadere che per fretta o per eccesso di zelo o ancora, per paura di incorrere in sanzioni, non si legga attentamente e si paghi quanto è stato richiesto».



GLI INTERROGATIVI

i chiede: «Chissà se questa è la prassi per tutte le nuove realtà che si iscrivono alla Cciaa di Treviso. Trovo veramente disdicevole e fuorviante che in seguito all'iscrizione arrivino queste notifiche di pagamento. Chi beneficia degli importi versati? E il diritto alla privacy in questo caso dove lo mettiamo?». L'invito è alla massima prudenza ed a leggere tutto con la massima attenzione.