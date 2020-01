Oderzo. A 20 anni era in possesso di un revolver con la matricola abrasa

ODERZO (TREVISO) - Ventenne finisce in manette perché trovato in possesso di un revolver con la matricola abrasa. L'arreso è scattato l'8 gennaio, il giovane, un ragazzo del posto, era già conosciuto alle forze dell'ordine. Il Gip del Tribunale di Tv il 10 gennaio ha convalidato l'arresto disponendo l'applicazione degli arresti domiciliari. Sono in corso le indagini per accertare la provenienza dell'arma e se la stessa è stata utilizzata per commettere crimini. © RIPRODUZIONE RISERVATA