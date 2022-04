Anziana in bicicletta strattonata e fatta cadere: il ladro le sfila la collana e scappa

ODERZO - Spinta a terra mentre è in bicicletta da un giovane che le sfila la collana. Vittima del furto con destrezza successo stamattina, 15 aprile, a Oderzo, è una 70enne. Alle 13 la donna stava percorrendo la pista ciclabile di via Postumia I° Tronco. A un certo punto è stata avvicinata da un giovane sconosciuto, che aveva intenzioni tutt'altro che benevole. Il ragazzo le ha fatto perdere l'equilibrio urtando il manubrio e con un gesto fulmineo le ha strappato di dosso la collana che indossava. Poi è scappato a piedi. La malcapitata fortunatamente non è rimasta ferita: per lei solo tanta paura. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Conegliano.