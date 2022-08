Occupazione abusiva: in 20 dentro un immobile di via Manin a Conegliano. Otto denunciati

CONEGLIANO - Occupazione abusiva di un immobile su due piani. In via Manin alle forze dell'ordine erano arrivate delle segnalazioni di alcuni residenti. Ed è lì che sono stati identificati una ventina di cittadini stranieri di cui 8 verranno denunciati per occupazione abusiva di un immobile in due piani sopraelevati. E’ al vaglio dell’ufficio immigrazione anche la posizione di alcuni immigrati in merito alla posizione sul territorio nazionale e sono in corso accertamenti su affitti e pagamenti in nero. Saranno ora segnalati al Comune gli aspetti di agibilità degli impianti elettrici, idrici e della struttura. Nonchè le misure per lo smaltimento dei rifiuti trovati in cortile.

Controlli anche con i cani

Con l’unità cinofila antidroga di Padova sono state effettuate varie perlustrazioni sia presso edifici abbandonati e case dismesse in Via Manin e nel corso dell’attività è stata sequestrata della marijuana. Sono stati eseguiti altri controlli presso locali pubblici in centro città in Piazzale Zoppas, Corte delle Rose ed il cane antidroga “Tarol” ha ispezionato anche aiuole e piazzale del c.d. Biscione, nonché le zone della stazione, Corte delle Rose e parcheggi sotterranei.

Sospensione dell'attività di un locale

Sottoposto a controllo un noto circolo in Via Manin. Al titolare è stata notificata la sospensione dell’attività da personale tecnico della prevenzione dell’Usl 2 per varie irregolarità e assenza dei requisiti igienico sanitari nell’attività di somministrazione.

Denunciati 8 cittadini stranieri

Devianza sociale e microcriminalità. Questi i due nodi sui quali si sono concentrati i controlli predisposti della Questura di Treviso con un servizio di pattugliamento insieme a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale e la partecipazione dei Vigili del Fuoco e dell’Azienda sanitaria della Marca trevigiana, eseguito nella serata di giovedì 25 agosto.