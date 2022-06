SEGUSINO - Il comune di Segusino per il nuovo sindaco non ha dovuto attendere nemmeno la fine delle votazioni: essendoci un unico candidato, il primo cittadino uscente Gloria Paulon, era necessario raggiungere il quorum del 40% dei votanti, e il dato delle 19 del ministero dell'Interno lo vede già superato con il 43,05%. Resterebbe una seconda clausola da rispettare, ossia che almeno il 50%+1 dei voti siano validi, ma è decisamente improbabile che non sia così.