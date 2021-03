Traffico in tilt stamani a Treviso. Commercianti e professionisti protestano sul Put contro il nuovo Dpcm

TREVISO - Protesta e traffico in tilt questa mattina a Treviso. Si è infatti svolta una protesta lungo il Put e in tangenziale da parte dell'associazione Imprese Riunite, formata da commercianti e professionisti di ogni categorie, per protestare contro le limitazioni del nuovo Dpcm. "Oggi probabilmente farete tardi a lavoro, troverete un ingorgo, del traffico non consueto - dice Andrea Penzo Aiello, portavoce dell'associazione - Invece che inveirci contro per un giorno di ritardo a lavoro usate quel tempo per pensare a chi è svariati mesi, se non un anno, che non può più andare a lavorare per le scelte dello Stato. Pensate a chi non potrà andarci neanche in futuro, perché lo stesso Governo, dopo aver imposto le chiusure non è stato capace di mettere in atto un piano di sostegno alle aziende degno di questo nome. Prendetevi questa mezz'ora, e pensate ai vostri amici, parenti che hanno perso il lavoro per aziende in crisi per una gestione della pandemia che non ha mai cercato di salvaguardare l'economia del Paese".

