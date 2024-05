Treviso calcio. Fabrizio Cacciatore, nuovo allenatore: «La pressione deve essere uno stimolo a fare sempre meglio. Puntiamo in alto»

TREVISO - Fabrizio Cacciatore, nel giorno della sua presentazione da allenatore del Treviso, ha dimostrato subito di possedere grande determinazione e ambizione, doti che sposano alla perfezione la filosofia del club biancoceleste. Il tecnico sarà affiancato da Mirko Turazza che oltre a fargli da viceallenatore sarà match analyst.

Mister come mai ha scelto di venire a Treviso visto che aveva anche altre offerte?

«Intanto voglio ringraziare sia il direttore Gementi che la società per questa grande opportunità. È una grande occasione per me, è il mio terzo anno da allenatore ed essere qui è motivo di orgoglio.

Treviso è una delle società più importanti a livello dilettantistico e anche a livello nazionale visti i suoi trascorsi. Spero di ripagare la fiducia che mi è stata data e cercherò di fare il massimo per questa società e per questa città».

La società è già stata esplicita parlando di puntare a vincere il campionato, la pressione può diventare un ostacolo?

«Treviso è una piazza esigente e la pressione deve essere uno stimolo a fare sempre meglio. Le ambizioni della società combaciano con le mie e insieme proveremo ad arrivare il più in alto possibile. Qui ci sono tutti gli ingredienti per rendere al meglio perché c'è un ambiente professionale dove ci si può dedicare al calcio 24 ore su 24».

Quale caratteristica non dovrà mai mancare alla sua squadra?

«L'umiltà. Non dovremo mai commettere l'errore di essere presuntuosi. Dalla mia squadra voglio il massimo, dovremo essere umili e, mi ripeto, mai presuntuosi».

Al Montecchio giocava con un offensivo 4-2-3-1. Rivedremo lo stesso modulo al Treviso?

«Lì ero subentrato e quindi dovevo cercare di adattarmi ai giocatori che avevo a disposizione. Prima di scegliere il sistema di gioco, che comunque per me non è un dogma, bisognerà vedere le uscite e le entrate in rosa e poi mi chiarirò le idee».

L’IDENTIKIT

Fabrizio Cacciatore nasce a Torino l'8 ottobre del 1980, attualmente risiede a Verona. Cresciuto nei settori giovanili di Juventus, Torino, Pro Vercelli e Sampdoria vanta 179 presenze in Serie A come terzino destro con la particolarità di aver giocato su entrambe le sponde dell'Adige vestendo sia la casacca del Verona che quella del Chievo che potrebbe ritrovare la prossima stagione da avversario. Chiude la carriera nel Caldiero Terme dove da aprile 2022 ne diventa allenatore venendo confermato anche per il campionato successivo. La scorsa stagione ha allenato il Montecchio Maggiore subentrando ad ottobre con la squadra in zona retrocessione portandola a sfiorare i playoff.