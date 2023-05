Nuove sale polifunzionali a Treviso, 5 milioni per il maxi restauro dell'ex casa di riposo Umberto I

TREVISO - Tre nuove sale polifunzionali in città: 5 milioni per il maxi restauro dell'Umberto I. Alla presenza del sindaco Mario Conte, l’ISRAA (Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani) ha inaugurato oggi, 9 maggio, tre sale recuperate all’interno dell’ex casa di riposo Umberto I. «Per un sindaco avere un’eccellenza come l’ISRAA è una grande fortuna – ha detto il primo cittadino di Treviso Mario Conte – se vogliamo essere una città a misura di persona, indipendentemente dall’età, dobbiamo puntare su realtà come questa. Gli anziani sono contenitori di valore, attraverso ISRAA possono essere valorizzati conducendo una vita migliore».

Restaurate tre sale dell'Umberto I: ecco a cosa serviranno

Le tre sale si trovano al piano terra del lato sud del chiostro cinquecentesco e dopo essere state oggetto di interventi di restauro e manutenzione diventano ora stanze polifunzionali al servizio della collettività. La Sala dei Grani, ex stanza capitolare e refettorio, ospiterà convegni e conferenze; l’Agorà diverrà il punto di riferimento per i cittadini che desiderano ottenere informazioni e orientamento circa i servizi dedicati agli anziani, con l’intento di promuovere un invecchiamento consapevole, in salute e attivo; l’Opificio sarà il contenitore di attività e proposte laboratoriali e socioculturali aperte ai residenti e al territorio.

Restauro da oltre 5 milioni per l'ex casa di riposo

L’apertura delle tre stanze si inserisce nel grande programma di riqualificazione dal costo di 5 milioni di euro per il recupero complessivo dell’ex casa di riposo Umberto I, che porterà anche alla realizzazione di 14 appartamenti del convento adibiti alla coabitazione delle persone anziane. L’ISRAA, inoltre, inizierà in estate i lavori per 23 appartamenti in Borgo Mazzini per le persone non autosufficienti, finanziandoli con i soldi del PNRR. L’ex casa di riposo Umberto I e il chiostro diverranno infine una grande area pedonale di 2.000 mq, che permetterà agli ospiti ma anche a tutti i cittadini di usufruire di uno spazio verde nel cuore di Treviso, nell’ottica di favorire movimento e socializzazione. E' un intervento che si pone in continuità col percorso di restituzione al territorio di edifici e luoghi storici avviato a settembre 2020 con il Giardino dei Grani, uno spazio verde aperto al pubblico su cui si affacciano le residenze di coabitazione per anziani dell’ISRAA Casa Maria Maddalena, Casa Mazzini e Casa del Grano.