MOTTA DI LIVENZA - «La nostra piccola “Federica Pellegrini” sta crescendo. È bello per la nostra realtà locale sapere che ci sono campioni così giovani già molto promettenti». Questo il commento del sindaco di Meduna Arnaldo Pitton che ha ricevuto in municipio Ginevra Zambon, nuotatrice classe 2010 che negli ultimi giorni ha centrato una serie di medaglie di grande prestigio ai campionati regionali di nuoto, dove ha conquistato ben tre titoli in tre diverse specialità ed è salita sul secondo gradino del podio in altre due.

I RISULTATI

Gli ottimi risultati agonistici sono stati ottenuti sabato 9 e domenica 10 luglio a Trieste, alle finali del campionato regionale categoria Esordienti A. Autentica trascinatrice e protagonista di questa edizione è stata Ginevra, medunese sportivamente nata nella scuola nuoto Gymnasium nella piscina di Gymnasium Motta di Livenza. La piccola atleta raggiunge tutti i giorni l’impianto della stessa società in via Turati, nel cuore di Pordenone, e quello della Gymnasium Water Age di via Nogaredo di Cordenons (Pordenone), per allenarsi con costanza e professionalità. Il prossimo anno entrerà in squadra assoluti in quanto abbandonerà la categoria esordienti per entrare in categoria “Ragazze”. Specialista dello stile libero, Ginevra si è aggiudicata il titolo regionale nei 200, 400 e 800 stile libero, conquistando l’argento nei 100 sempre stile libero e nei 200 dorso. «È un’atleta eclettica e molto determinata - dice l’allenatrice Enrica Marzano - ed è in grado di nuotare molto bene tutti e quattro gli stili. Tra l’altro nella gara dei 200 stile libero è stata premiata anche per la migliore prestazione tecnica».

L’ORGOGLIO

Parole che non possono che inorgoglire mamma Sara Ziroldo, papà Michele, la sorella Vittoria e il fratello Filippo. «E pure il sottoscritto» ha commentato Pitton ricevendo la giovanissima campionessa in municipio. «A tutti loro, ma soprattutto alla nostra “piccola” concittadina, arrivi tutta la mia stima e di tutta l’amministrazione comunale e un plauso per il lavoro che sta portando avanti con la tenacia e la determinazione di un grande atleta». E racconta: «Ho visto il risultato di Ginevra e sono sobbalzato. Si tratta di qualcosa di molto particolare soprattutto per un’atleta così giovane ma già così promettente. In lei i tecnici hanno notato da subito questo suo talento innato. E i risultati ottenuti ai recenti regionali parlano chiaro. La nostra piccola “Pellegrini” sta crescendo».