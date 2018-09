Riduce sul lastrico la suocera: nuora va alla sbarra

di Denis Barea

CASTELFRANCO - Dall'essere benestante a trovarsi, a 90 anni, in uno stato tale di indigenza da essere costretta a chiedere i pasti gratis ai servizi sociali del Comune è stata una questione di un paio d'anni, quelli che secondo la Procura di Treviso sono serviti alla compagna 59enne del figlio, morto a 64 anni nel 2011, per portarle via praticamente tutto. Da quel momento e fino alla sua morte, nel 2016, la sua esistenza è diventata ancora più difficile di quanto già non lo fosse a causa di una demenza senile che le aveva rubato la lucidità: povertà ma anche i maltrattamenti da parte della ex nuora, che si era offerta di aiutarla ma che in realtà l'avrebbe lasciata in uno stato di totale abbandono.