TREVISO - Nozze in comune a Treviso per il fisioterapista del campione olimpionico Marcell Jacobs, Alberto Marcellini. La cerimonia, avvenuta qualche tempo fa, è stata annunciata via social dal presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli, che celebrato il matrimonio di Marcellini, di origini romane, con la trevigiana Irene. «Sono una davvero coppia bellissima, ma quando due persone si sposano chissà perché diventano subito più belli» racconta Ianniccelli, che nella sua lunga carriera di presidente del consiglio comunale ha ricoperto il ruolo di officiante quasi 400 volte. «Al tempo della giunta Gentilini celebravo praticamente solo io i matrimoni. Oggi le celebrazioni si dividono con gli assessori, ma quando mi capita sono molto felice».



LE STORIE

Ma a sposarsi a Treviso arrivano persone da tutta Italia, Europa, «addirittura da tutto il mondo Treviso è attrattiva, talvolta anche più di altre località decisamente più famose spiega Iannicelli e recentemente mi è capitato di sposare due ragazzi siberiani. Non parlavano nemmeno italiano e sono venuti qui per sposarsi facendosi accompagnare da una traduttrice. È veramente stupefacente che le persone vengano da così lontano per sposarsi, ma bisogna dire che la nostra è davvero una bella zona. Abbiamo tutto. La sala degli affreschi che il comune mette a disposizione poi è davvero bella e, se guardiamo alle cose nell'insieme, capisco perché si scelga la nostra città». Negli ultimi anni Treviso è diventata sempre più famosa anche al di fuori dell'Italia». Tanto famosa che anche giornali come il New York Times e The Guardian le hanno dedicato articoli. «Italy's unknown gem» cita The Guardian. La gemma sconosciuta dell'Italia. Racchiusa tra le coste dell'Adriatico e le meravigliose Dolomiti, «se la vedi t'innamori» e poi magari, se tutto va bene, torni pure a sposarti.