Elio e Maria, insieme dalle elementari, poi quelle nozze "clandestine" ancora minorenni... /Foto

di Monica Andolfatto

VENEZIA - «Ero giovane ma lavoravo da un po' e così illo abbiamo fatto in un bel ristorante a Venezia, da Bacchetta vicino al Teatro della Fenice. Ho potuto permettermelo anche perché - sorride guardando complice la moglie -». E lei? No, nessun abito bianco, nessuna foto del matrimonio: «e le nozze non potevano essere celebrate alla luce del giorno. In chiesa a San Liberale di Marcon c'erano mia mamma, mia sorella, papà era morto durante la guerra, e i miei suoceri».Correva l'anno 1948, il 15 aprile: giusto settant'anni fa. Allora probabilmente nessuno avrebbe scommesso su quellasecondo le regole dell'epoca, 19 anni, e, 18.: sono sempre stati insieme, lo sono ancora, anella Marca, suggestiva dimora di metà Settecento, sede dell'omonima cantina. Tre figli, Fervido 70 anni, Maurizio 60 e Manlio 56. Tutti hanno lavorato nelle, seguendo la passione per il vino tramandata di generazione in generazione dal nonno paterno. Ne è passato di tempo da quando: lei arrivava da, nella bassa padovana, il padre a Marcon era castaldo nelle campagne dei nobili Calzavara. L'Italia era in pieno conflitto bellico, le strade bianche solcate dalle ruote dei carri trainati dai cavalli, la paura delle bombe...