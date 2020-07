CASTELFRANCO Aggredita dal ladro, resiste e lo fa scappare. L’eroina che ha fatto fuggire il malintenzionato ha 90 anni. La nonnina era in bicicletta e nell’opporre resistenza al malvivente è caduta a terra riportando una contusione alla gamba destra. Per questo è stata immediatamente soccorsa dai sanitari dell’ospedale. La nonna coraggio ha chiesto di essere medicata. Poi, ha ripreso la sua bicicletta ed è tornata a casa. Sul posto la pattuglia dei carabinieri della stazione di Castelfranco che ora sta facendo le indagini.

I CONTROLLI

«Sul posto non ci sono telecamere -ha spiegato il capitano Enrico Zampolli, comandante dei carabinieri di Castelfranco -ma stiamo cercando di acquisire le video-registrazioni della zona per verificare se è possibile dare un volto e un nome al rapinatore». L’episodio è successo intorno alle 18 in via Cimarosa, nella zona del parcheggio della stazione ferroviaria di Castelfranco. A quell’ora la 90enne stava rincasando in sella alla sua bicicletta. Ad un certo punto le si è affiancato a piedi un uomo, forse giovane, che all’improvviso le ha messo la mano sul collo cercando di strapparle la collanina d’oro. Un assalto che non ha trovato l’arzilla vecchietta impreparata. Anzi, l’anziana ha reagito, incurante della differenza di età e sicuramente della potenza dell’uomo. Con la mano ha cercato di allontanarlo e ha gridato a più non posso con il chiaro intento di attirare l’attenzione. Una reazione che sicuramente il ladro non si aspettava al punto che ha deciso di mollare la presa allontanandosi in velocità.

L’INCIDENTE

A causa del contraccolpo, però, la 90enne non è riuscita a mantenere l’equilibrio ed è caduta in strada. Immediatamente è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno avvertito il pronto soccorso e i carabinieri. Una volta sul posto i medici hanno riscontrato una contusione al ginocchio destro che hanno medicato sul posto anche perché la nonnina di andare al pronto soccorso proprio non ne voleva sapere. Così appena sistemata l’escoriazione, ha ripreso la sua bicicletta e se ne è tornata a casa. «Domani sentiremo i testimoni dell’accaduto -spiega il capitano Zampolli - stiamo valutando alcuni dettagli che potrebbero essere utili per fare un identikit. E acquisiremo i filmati di telecamere della zona».

