ARCADE - Fermato a 90 anni alla guida del suo trattore senza patente, senza targa e senza assicurazione. Alla fine è tornato a casa con una multa di 5mila euro. È quanto capitato ieri, martedì 1 settembre, ad Arcade. L'anziano signore stava guidando il trattore per le strade del centro. Non sembrava avere alcun problema. Almeno fino a quando non è stato fermato dalla polizia locale per un normale controllo. Gli agenti hanno faticato a credere ai loro occhi: il 90enne non aveva la patente e il trattore non aveva la targa e non era nemmeno assicurato. Insomma, non aveva nemmeno una carta in regola per poter guidare quel mezzo per la strada. Così alla pattuglia non è rimasto che procedere al sequestro del mezzo e affibbiare all'anziano una multa di 5mila euro tondi tondi.



LA GIUSTIFICAZIONE

«Sono vecchio, non ho tempo da perdere per queste cose - ha provato a giustificarsi il 90enne - devo andare a lavorare nei campi e ho bisogno di spostarmi. Come faccio se non mettendomi al volante del trattore?». Ogni tentativo di spiegazione, però, si è rivelato vano. Dopotutto non c'era alcun margine. L'uomo aveva avuto la patente in passato. Ma gli era stata ritirata. La polizia locale sta portando avanti ulteriori verifiche. L'obiettivo è inquadrare il caso nei dettagli. La sostanza della sanzione, però, non è assolutamente destinata a cambiare. Il 90enne stava guidando senza patente. E a quanto pare non è nemmeno la prima volta che capita.



IL PRECEDENTE

Già un paio di anni fa era stato fermato mentre era alla guida senza avere alcun titolo per poter condurre il mezzo in una strada pubblica. «La situazione era talmente chiara che non è rimasto altro che procedere con il fermo amministrativo del mezzo e con la sanzione fa il punto Riccardo Sutto, comandante del corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana davanti a situazioni del genere ovviamente non ci sono giustificazioni che possano tenere». E così il 90enne si è ritrovato a piedi. Alla fine è stato recuperato e riaccompagnato a casa da un conoscente. © RIPRODUZIONE RISERVATA