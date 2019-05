"Nonno nanni" s'allarga e acquisisce il caseificio Tonon di Zero Branco

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Nonno Nanni, marchio di Latteria Montello Spa, di Giavera del Montello, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione del controllo di Caseificio Tonon, di Zero Branco (Treviso). L'operazione, spiega la famiglia Lazzarin, titolare dell' insegna montelliana, si inserisce in una strategia di crescita dell'azienda, attraverso l'ampliamento e la diversificazione di gamma, per accedere a nuovi canali distributivi. Per Tonon si tratta di «un'operazione che creerà importanti sinergie, lasciando intatta l'identità dello stesso caseificio, ma con i vantaggi di far parte di una grande azienda come Nonno Nanni».

