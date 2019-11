Nonno Andrea. La rinascita dopo ​l'incendio «Riapriamo entro venerdì»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLORBA (TREVISO) - Nonno Andrea è pronto a rialzarsi. Accanto alle ceneri del punto vendita e del magazzino ortaggi divorati da un furioso incendio venerdì sera , nei prossimi giorni Paolo Manzan, titolare dell'azienda agricola biodiversa di via Campagnola, farà installare una tensostruttura. L'idea è quella di poter riaprire al pubblico giovedì o, al massimo, venerdì. «Ieri era il giorno della lacrime, oggi quello della riscossa - spiega Paolo che, assieme alla moglie Sonia, ha potuto contare sulla solidarietà e sull'aiuto di tutto il paese, oltre che sull'affetto di tantissimi clienti -. Non siamo gente che si perde d'animo e abbiamo trovato grande disponibilità da parte di tutti».L'incendio di venerdì sera, scoppiato alle 23.20 circa, ha distrutto circa 450 metri quadri di negozio. L'ipotesi al momento è che a causarlo sia stato unall'ingresso della struttura dove si trovavano, tra le altre cose, gli. Il fuoco ha distrutto completamente il punto vendita e il magazzino degli ortaggi freschi, ma si sono salvati sia il laboratorio che l'annesso rustico. È però ancora presto per una stima