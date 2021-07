Un nuovo anno scolastico in arrivo: il Comune a caccia di nonni vigili

SILEA - Il Comune di Silea, in collaborazione con l’Associazione Comuni Marca Trevigiana, ha pubblicato l’avviso di selezione rivolto alle cittadine e ai cittadini che vogliano proporsi per l’attività di “nonno/a vigile” per i servizi di vigilanza scolastica degli anni scolastici. 2021/2022 e 2022/2023.

L’attività di “nonno/a vigile” consiste nella sorveglianza degli attraversamenti pedonali presso le scuole, in concomitanza con gli orari di entrata e di uscita degli alunni. L’attività viene svolta senza vincolo di subordinazione gerarchica, non costituisce rapporto di pubblico impiego ed è retribuita con un rimborso spese.

«Il servizio di nonno vigile è un’importante opportunità di volontariato per i pensionati e le pensionate del territorio. Oltre a svolgere un servizio utile per la comunità, è un’occasione di socializzazione con altre fasce di età del territorio, in un’ottica di valorizzazione delle esperienze e di rispetto per le diverse generazioni. La procedura di selezione pubblica, attiva con una nuova modalità da quest’anno, è un passo in avanti verso un maggior efficientamento di questo servizio così prezioso per la nostra comunità», sottolinea Francesco Biasin, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Silea.

Possono presentare domanda le cittadine e i cittadini tra i 55 e i 75 anni residenti nel Comune di Silea o nei comuni limitrofi, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio o in attesa di pensione.

La domanda va presentata entro il 31 luglio 2021 all’ufficio protocollo.

Maggiori informazioni sul sito https://www.comune.silea.tv.it/home/news-eventi/news/Anno-2021/07/Servizio-vigilanza-scolastiva.html o presso l’ufficio istruzione del Comune di Silea: telefono 0422365713; email: servizipersona@comune.sileatv.it