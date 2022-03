Non accetta la separazione, molesta l'ex compagna e le ruba un bacio: condannato a due anni

TREVISO - Un uomo di 46 anni di Treviso è stato condannato oggi a due anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni nei confronti della ex compagna, nei confronti della quale, non accettando la separazione, aveva attuato una lunga serie di molestie attraverso messaggi incalzanti, pedinamenti ed attese all'esterno del luogo di lavoro della donna. In una circostanza vi sarebbe stata una lite, con una aggressione fisica tale da provocare lesioni rilevanti alla vittima; in un altro frangente, l'indagato l'avrebbe costretta a ricevere un bacio sulle labbra. Da qui la decisione della donna di denunciare l'ex fidanzato.