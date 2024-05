CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO) Nell’arco di una dozzina d’anni a fianco della Corsa Rosa è come se avesse completato il giro del mondo. Astoria Wines festeggerà sabato la sua partnership con il Giro d’Italia vedendo sfilare davanti alla sede di Crocetta la carovana dei ciclisti diretti al Monte Grappa e poi a Bassano. Una collaborazione di lunga data, quella tra la corsa a tappe e la casa vitivinicola che fornisce lo spumante stappato all’arrivo, come sottolinea l’amministratore delegato Filippo Polegato.

Un lungo e consolidato sodalizio..

«In 12 anni abbiamo percorso oltre 41500 chilometri. Possiamo dire che Astoria ha completato il giro del mondo, tenuto conto che la circonferenza della terra è di 40mila km. Anche se per fortuna non su due ruote. Siamo pronti a festeggiare nuovamente i protagonisti del grande ciclismo, in modo particolare nella tappa che passa proprio davanti a noi».

Una partnership nata quasi per caso.

«E’ successo tutto tredici anni fa. Si era creata “last minute” la possibilità di sponsorizzare il Giro, noi l’abbiamo colta al volo. Solo dopo aver conosciuto meglio il settore ci siamo resi conto delle sue potenzialità, così abbiamo dato continuità a questa collaborazione che ci ha dato grandissime soddisfazioni. Non solo in Italia».

Una vetrina dal notevole impatto.

«Ovviamente c’è grande visibilità dettata dalla copertura televisiva. Il Giro è un evento globale che viene trasmesso da 160 televisioni nel mondo e in 110 paesi. Quindi risulta strategico dal punto di vista del posizionamento internazionale. Ma soprattutto c’è la presenza capillare in Italia: la Corsa Rosa ci ha fatto attivare tantissime collaborazioni commerciali».

Perché avete deciso di investire nello sport?

«Come Astoria siamo sempre stati molto legati a questo mondo. Ci siamo sentiti in linea con i suoi valori, non solo l’impegno, la costanza, la passione, ma anche il rispetto degli altri e il gioco di squadra. Lo sport contribuisce all’incontro tra persone con culture, tradizioni e provenienze diverse, favorendo l’abbattimento di tantissimi pregiudizi».

Avevate iniziato dal calcio. Poi il resto.

«Siamo partiti da squadre come Treviso, Vicenza, Verona. Con il Cittadella quest’anno siamo arrivati a 20 anni di sponsorizzazione. Iniziative che sono state sfruttate molto anche dal lato commerciale. Di seguito siamo entrati nel rugby, hockey, basket. Negli ultimi anni l’impegno più importante rimane quello del ciclismo, non solo il Giro d’Italia maschile ma anche quello femminile e altre grandi classiche come Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico».

Lei corre in bici?

«Dopo un passato da calciatore anch’io, come molti imprenditori, mi sono lasciato prendere dalla passione per la bicicletta».

Sabato a Crocetta, nel polo logistico di via Piave, Astoria ospiterà una giornata di festa aperta a tutti dalle 11. L’occasione per vedere i girini da vicino, ma anche per rimarcare la svolta green della bottiglia utilizzata a fine tappa. Che da quest’anno, prima nel mondo, è dotata del nuovo tappo targato Vinventions, realizzato in plastica di origine vegetale ricavata dalla canna da zucchero e con zero impronta di carbonio.