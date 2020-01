© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZERO BRANCO (TREVISO) - Incidente fra due auto sulla via Noalese a Zero Branco, nella notte del 26 gennaio 2020. La parte porsteriore delle due auto è finita in pezzi, lo scontro è avvenuto intorno alle 21 e 15, tre persone sono rimaste ferite. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso, 118, e forze dell'ordine.