Incidente alle 6 di mattina sulla Noalese. Il tir perde le sbarre di ferro: camionista trafitto e ucciso Foto

TREVISO - Schianto mortale questa mattina sulla via Noalese, non lontano dal centro cittadino e alle porte del mercato ortofrutticolo. Dalle prime informazioni un uomo, del quale non si conosce ancora l'identità, alla guida di un camion, è deceduto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6 di oggi, lunedì 9 novembre. Forti disagi alla viabilità per qualche ora. Sul posto sono intervenuti, oltre ai i Vigili del fuoco di Treviso, i sanitari del Suem 118 e la polizia locale per i rilievi del caso.

Noalese, incidente oggi

L'incidente mortale è avvenuto sul cavalcavia di San Giuseppe a Treviso. L'autotrasportatore è stato trafitto dai tubi di metallo persi dal carico di un altro mezzo pesante. La vittima è stata colpita e uccisa da alcune sbarre metalliche perse da un altro mezzo: i rottami di ferro hanno infranto il parabrezza del camion frigo guidato dall'uomo.

Chi è la vittima

L'uomo morto oggi è Giorgio Amadio, un 62enne residente a San Donà di Piave.

